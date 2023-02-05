«Барселона» — «Севилья»: прогноз Эдуарда Мора на встречу Примеры

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Барселона» – «Севилья».
Ставка 1: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.98.
Ставка 2: Левандовски забьёт за 1.80.
«20-й тур чемпионата Испании. Ещё недавно это была бы встреча грандов, но сейчас «Севилья» в плохой форме. Игроки Хорхе Сампаоли сильно постарели. На мой взгляд, «Севилья» в движении сильно просела. С этим ничего не сделаешь, команде требуется омоложение. «Севилья» на 12-м месте, всего несколько очков от зоны вылета. Команда непривычно для себя борется за выживание.
«Барселона» имеет пять очков отрыва от «Реала». Это позволяет ей действовать раскрепощённо. Все последние матчи Хави выиграл в один мяч. Я связываю это с тем, что в каких-то играх не выступал Левандовски. Вокруг него собрана молодая команда, которой не хватало уверенности в себе при завершении голевых моментов.
Теперь «Барса» будет действовать более уверенно. Во всём остальном у Хави всё в порядке. Команда мало пропускает, хорошо владеет мячом. То есть всё хорошо, осталось добавить в реализации.
Думаю, сине-гранатовые начнут исправляться уже в этом матче. Тем более Левандовски уже отбыл дисквалификацию и забил гол. Думаю, он сможет это повторить.
Ставлю на Ф1 (-1.5). Также возьму гол Роберта».
Экспресс с коэффициентом 12.78.
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