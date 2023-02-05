Прогноз Александра Елагина на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.74.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Для обеих команд каждая игра теперь похожа на финальную. Хозяева бьются за путёвку в Лигу чемпионов, а гости всё ещё надеются на чемпионский титул. «Тоттенхэм» отстаёт от своего прошлогоднего графика всего на три очка.

С другой стороны, «шпоры» стали много забивать, но возникли проблемы в обороне, которые стали тревожить Антонио Конте. Отсюда и обидные потери очков. Много ошибается и опытный вратарь Уго Льорис.

У «Ман Сити» потеря очков выглядит немного парадоксально. Гвардиола признавался, что классная игра Холанда вынудила его искать новые тактические схемы. По сравнению со своим прошлогодним графиком клуб набрал на пять очков меньше.

19-го января «Тоттенхэм» в личной встрече вёл после первого тайма со счётом 2:0, но затем пропустил четырежды и проиграл. Предположу, что с такими классными игроками атаки, как Холанд и Кейн, мы обязательно увидим забитые голы».

Экспресс с коэффициентом 12.78.

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Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 4.65.

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