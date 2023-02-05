«Интер» — «Милан»: прогноз Эдуарда Мора на матч Серии А

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Милан».
Ставка 1: победа «Интера» за 2.05.
Ставка 2: индивидуальный тотал «Интера» больше 1.5 мяча за 1.90.
Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча за 1.86.
«Миланское дерби, ярчайший матч. Команды хоть и находятся рядом в турнирной таблице, но сейчас в разном состоянии. «Интер» уверенно проводит матчи после паузы, показывает очень хорошую игру. Было единственное поражение от «Эмполи», но там «Интер» ещё в первом тайме остался в меньшинстве. Недавно эти команды играли в Суперкубке, где «Интер» не оставил никаких шансов «Милану», выиграв со счётом 3:0.
У «Милана» три поражения подряд, причём крупных. В последнее время команда играет откровенно плохо. Не понимаю, за счёт чего «Милан» в этом матче собирается навязывать борьбу. Не сомневаюсь в победе «Интера».
Первый прогноз – победа «Интера». Скорее всего, «Милан» на один гол наиграет, поэтому «Интеру» надо будет забивать минимум дважды. Поэтому второй прогноз – «Интер» больше 1.5 мяча. Третий прогноз – тотал больше 2.5 мяча».
Экспресс с коэффициентом 12.78.
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Прогноз на матч «Интер» — «Милан» с коэффициентом 3.55.
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