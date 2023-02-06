«Куньлунь» — «Ак Барс»: результат матча, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» завершился матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023. «Куньлунь» принимал на своём льду «Ак Барс».

Победу со счётом 5:1 одержали гости.

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На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Александр Радулов с передач Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва. На 11-й минуте преимущество гостей удвоил Илья Сафонов с передач Дмитрия Воронкова и Александра Радулова. На 16-й минуте периода счёт 3:0 сделал Дмитрий Воронков с передачи Василия Токранова.

На девятой минуте второго периода довёл счёт до крупного Кирилл Семёнов с передач Никиты Лямкина и Станислава Галиева. На 18-й минуте периода размочил счёт Герман Точилкин.

В начале третьей двадцатиминутки пятую шайбу в ворота хозяев забросил Кирилл Петров с передач Дмитрия Воронкова и Василия Токранова.

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