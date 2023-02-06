«Тоттенхэм» — «Ман Сити»: результат матча, кто победил, как сыграли, какой счёт

Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия).

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Хозяева одержали победу со счётом 1:0. Это поражение стало пятым для «Манчестер Сити» на новом стадионе «Тоттенхэма».

Отмечается, что «Манчестер Сити» не забил ни одного мяча, пробив по воротам соперника 84 раза за эти пять матчей.

Единственный гол в сегодняшнем матче на 15-й минуте забил нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Ему ассистировал Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Хозяева доигрывали матч в меньшинстве: на 87-й минуте был удалён Кристиан Ромеро.

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