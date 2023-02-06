Эксперты назвали фаворита в бою Конор Макгрегор — Майкл Чендлер

Пресс-служба UFC объявила о следующем поединке экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Он проведёт бой с американцем Майклом Чендлером.
Поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором, и американцем Майклом Чендлером пройдёт в лимите полусреднего веса (до 77 кг).
Бойцы станут тренерами в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter. По окончании сезона Чендлер и Макгрегор встретятся в октагоне.
Эксперты не могут определиться с фаворитом будущего поединка. Они оценили шансы на победу Макгрегора и Чендлера одинаковым коэффициентом — 1.83.
34-летний Макгрегор провёл последний бой летом 2021 года. Тогда он уступил техническим нокаутом американцу Дастину Порье.
36-летний Чендлер в ноябре провёл поединок с Порье. Майкл уступил удушающим приёмом. Напомним, ранее Чендлер был чемпионом Bellator. После выступления в Bellator он перешёл в UFC.
Экспресс с коэффициентом 12.02.
Чендлер рассказал, как будет проходить его бой с Макгрегором.
UFC анонсировал следующий бой Макгрегора.
Глава UFC: бой Макгрегора и Чендлера делает предстоящий сезон интересным.
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