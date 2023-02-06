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«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на игру Зимнего кубка РПЛ

«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на игру Зимнего кубка РПЛ
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак» во 2-м туре Winline Зимнего кубка РПЛ.

Ставка: ТМ 3 за 1.76.

«Спартак» и «Краснодар» начали турнир с побед. Но москвичи выиграли в серии пенальти благодаря прекрасным действиям Селихова, а краснодарцы в основное время переиграли «Сочи», единственный гол забил Кайо. Малорезультативные встречи. В принципе, это и ожидалось. Большой перерыв был, сейчас команды под нагрузками. Яркого футбола ждать не приходилось. К тому же у «Краснодара» новый тренер, состав серьезно меняется. О какой-либо сыгранности говорить очень сложно. Да, выиграли свой матч у «Сочи», но и там много изменений с приходом Бердыева.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак» в основное время «Ростову» ничего не забил, но и не пропустил. Не могу сказать, что новички произвели какое-то серьезное впечатление. Всем нужно время. Опять же не жду, что всего через несколько дней после предыдущих встреч команда заиграет и покажет результативный футбол. Скорее всего, нас снова ждет упорная борьба, будет немало перестановок. Поэтому и здесь поставлю на низ – меньше 3 мячей.

Возможно, уже к третьему туру команды разойдутся, нагрузки спадут и матчи получатся более зрелищными», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак» с коэффициентом 2.15.

«Галатасарай» заинтересован в приобретении Захаряна.

Прогноз на матч «Верона» — «Лацио» с коэффициентом 3.45.

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