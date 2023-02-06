«Сочи» — «Ростов»: смотреть онлайн матч Зимнего кубка РПЛ, прямой эфир

6 февраля состоится матч Зимнего кубка РПЛ «Сочи» — «Ростов». Начало матча — в 17:00 мск.
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на «Матч!»
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры в своих прогнозах называют в качестве фаворитов ростовчан. Поставить в букмекерских конторах на победу команды Валерия Карпина можно с коэффициентом 2.30, а шансы «Сочи» оценены в 3.00. Заключить пари на ничью предлагается за 3.60.
Букмекеры считают, что матч «Сочи» — «Ростов» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.05.
Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.64. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.18.
Экспресс с коэффициентом 12.60.
Прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак» с коэффициентом 2.15.
«Галатасарай» заинтересован в приобретении Захаряна.
Прогноз на матч «Верона» — «Лацио» с коэффициентом 3.45.
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