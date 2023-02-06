Представляем вашему вниманию прогноз на матч Зимнего кубка РПЛ «Краснодар» — «Спартак».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.15.



«Краснодар» вырвался в лидеры после победы над «Сочи» в 1-м туре, но ничего особенного при этом не показал. Ивич не стал с первых минут выпускать сильнейший состав, решил поэкспериментировать, что неплохо, но не идёт на пользу результату. «Быки» пытаются обновить линию атаки, и пока новички притираются друг к другу, высокой результативности от них лучше не ждать.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В последнее время много говорили о том, что Гильермо Абаскаль готов оставить «Спартак» ради «Севильи», но на днях его агент развенчал все слухи. Это большой плюс для москвичей, которые могут двигаться дальше по правильному пути, на который их вывел испанец.



Ждать голов от «Спартака», который приехал на турнир без лучшего игрока и бомбардира, а в первом матче смотрелся очень блёкло, тоже не приходится. В официальных матчах обе команды чаще играли результативно, но сейчас возможен другой сценарий. Ставка на тотал меньше 2.5 мяча 2.15.



Экспресс с коэффициентом 12.60.



Прогноз на матч «Блэкберн» — «Уиган» с коэффициентом 4.45.



«Галатасарай» заинтересован в приобретении Захаряна.



Прогноз на матч «Верона» — «Лацио» с коэффициентом 3.45.