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«Блэкберн» — «Уиган»: прогноз на матч Чемпионшипа с коэффициентом 4.45

«Блэкберн» — «Уиган»: прогноз на матч Чемпионшипа с коэффициентом 4.45
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Чемпионшипа «Блэкберн» — «Уиган».

Ставка: победа «Блэкберна» и обе забьют за 4.45.

«Блэкберн» перед Новым годом проиграл три матча подряд, но в 2023-м дела пошли куда лучше – три победы, две ничьих и всего одно поражение. Правда, если вынести за скобки три матча Кубка Англии, то окажется, что «Роверс» выиграли всего одну игру чемпионата за последние пять встреч. Впрочем, у соперника дела куда хуже.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Руководство «Уигана» долго терпело, но в итоге уволило Коло Туре. Шесть поражений в восьми предыдущих матчах не оставляли другого варианта развития событий. Туре успел провести у руля «Уигана» 10 матчей, и лишь в одном из них не забивали обе команды. Поставить на победу хозяев и «обе забьют» можно с коэффициентом 4.45.

«Уиган» возглавил Шон Малони. 40-летний шотландец успел поработать ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, а также в «Хайберниане». На новом месте работы предстоит решать много проблем – и выездной матч не лучшее место, чтобы добиться успеха с самого начала.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак» с коэффициентом 2.15.

«Галатасарай» заинтересован в приобретении Захаряна.

Прогноз на матч «Верона» — «Лацио» с коэффициентом 3.45.

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