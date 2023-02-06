«Блэкберн» — «Уиган»: прогноз на матч Чемпионшипа с коэффициентом 4.45

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Чемпионшипа «Блэкберн» — «Уиган».



Ставка: победа «Блэкберна» и обе забьют за 4.45.



«Блэкберн» перед Новым годом проиграл три матча подряд, но в 2023-м дела пошли куда лучше – три победы, две ничьих и всего одно поражение. Правда, если вынести за скобки три матча Кубка Англии, то окажется, что «Роверс» выиграли всего одну игру чемпионата за последние пять встреч. Впрочем, у соперника дела куда хуже.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Руководство «Уигана» долго терпело, но в итоге уволило Коло Туре. Шесть поражений в восьми предыдущих матчах не оставляли другого варианта развития событий. Туре успел провести у руля «Уигана» 10 матчей, и лишь в одном из них не забивали обе команды. Поставить на победу хозяев и «обе забьют» можно с коэффициентом 4.45.



«Уиган» возглавил Шон Малони. 40-летний шотландец успел поработать ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, а также в «Хайберниане». На новом месте работы предстоит решать много проблем – и выездной матч не лучшее место, чтобы добиться успеха с самого начала.



Экспресс с коэффициентом 12.60.



Прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак» с коэффициентом 2.15.



«Галатасарай» заинтересован в приобретении Захаряна.



Прогноз на матч «Верона» — «Лацио» с коэффициентом 3.45.