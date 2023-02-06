Прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Калгари»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Калгари».
Ставка: победа «Нью-Йорк Рейнджерс» с форой (0) за 1.80.
«Нью-Йорк Рейнджерс» зимнюю часть сезона проводит на высоком уровне. Команда Жерара Галлана выиграла в 16 из 23 последних игр. Она закрепилась на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. От идущего третьим «Торонто Мэйпл Лифс» «синерубашечники» отстают лишь на восемь очков, при этом имеют три игры в запасе.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Очередной убедительный сезон проводит Игорь Шестёркин — отразил 91,8% из 1081 броска в створ его ворот. В среднем за игру «Рейнджерс» пропускают 2,59 шайбы. Лишь «Даллас Старз» и «Бостон Брюинз» пропускают меньше.
Артемий Панарин с партнёрами по команде зимой ощутимо прибавили в атаке — за последние 23 игры забросили 81 шайбу — это показатель на уровне топ-5 чемпионата НХЛ. 31-летний российский нападающий набрал 22 очка — шесть голов и 16 ассистов. Правда, в последних матчах он не выделялся эффективными действиями.
«Калгари» в 2023 году не отличается стабильностью результатов. «Огни» выиграли лишь в 7 из 13 матчей. Однако это не означает, что можно недооценивать Элиаса Линдхольма с одноклубниками — «Даллас Старз» (6:5) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:3) поплатились за это.
При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «Нью-Йорк Рейнджерс» с форой (0) за 1.80.
Экспресс с коэффициентом 12.60.
Прогноз на матч «Филадельфия» — «Айлендерс» с коэффициентом 2.08.
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Прогноз на матч «Аризона» — «Миннесота» с коэффициентом 2.39.
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