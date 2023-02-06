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«Металлург» — СКА: когда матч КХЛ, какой канал покажет в прямом эфире, прогнозы и ставки

«Металлург» — СКА: когда матч КХЛ, какой канал покажет в прямом эфире, прогнозы и ставки
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7 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — СКА. Начало встречи — в 17:00 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканале KHL Prime.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.20. На победу «Металлурга» эксперты предлагают коэффициент 3.10.

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.24.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

Прогноз на матч «Филадельфия» — «Айлендерс» с коэффициентом 2.08.

Гашек ополчился против сына Овечкина. Чех падает всё ниже.

Прогноз на матч «Аризона» — «Миннесота» с коэффициентом 2.39.

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