Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Металлург» — СКА: эксперты назвали фаворита матча КХЛ

«Металлург» — СКА: эксперты назвали фаворита матча КХЛ
Комментарии

7 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — СКА. Начало встречи — в 17:00 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканале KHL Prime.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.20. На победу «Металлурга» эксперты предлагают коэффициент 3.10.

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.24.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Экспресс с коэффициентом 11.14.

Прогноз на матч «Питтсбург» — «Колорадо» с коэффициентом 4.70.

Быков: видимо, Гашеку часто шайбой в голову попадало.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — ЦСКА с коэффициентом 2.80.

«Металлург» — СКА. Ротенбергу мало «Ак Барса» «Металлург» — СКА. Ротенбергу мало «Ак Барса»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023