«Краснодар» — «Спартак»: результат матча Зимнего кубка РПЛ, как сыграли, какой счёт

6 февраля состоялся матч 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором «Краснодар» сыграл со «Спартаком».
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Первый мяч красно-белые забили на 22-й минуте, когда Павел Мелёшин после отбора на половине поля «Краснодара» отправил мяч в ворота ударом из-за пределов штрафной. На 58-й минуте полузащитник Антон Зиньковский решился на сольный проход по флангу, после которого зашёл в штрафную площадку, обыграл несколько игроков соперника и сильно пробил по воротам.
На 81-й минуте «Спартак» провёл атаку по центру, Зиньковский отдал мяч на Шамара Николсона, который мощным ударом пробил по воротам. Через пару минут московский клуб заработал пенальти, который уверенно реализовал Кейта Бальде, установив итоговый счёт этой встречи — 4:0 в пользу «Спартака».
Экспресс с коэффициентом 11.14.
Прогноз на матч «АЗ Алкмар» — «Утрехт» с коэффициентом 2.67.
Ганского полузащитника Атсу нашли под завалами в Турции.
Прогноз на матч «Риу Аве» — «Спортинг» с коэффициентом 3.08.
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