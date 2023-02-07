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«Автомобилист» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

«Автомобилист» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Автомобилист» — «Витязь».

Ставка: «Витязь» не проиграет и ТМ 6.5 за 3.14.

«В предыдущем туре «Нефтехимик» достаточно неожиданно проиграл «Витязю». А вот «Витязь» при этом выиграл совсем не неожиданно, потому что та победа стала для подмосковной команды пятой подряд и восьмой в девяти последних матчах. С учётом того, что динамика «Автомобилиста», мягко говоря, куда скромнее (две победы в семи последних матчах), он совсем не кажется фаворитом в предстоящем домашнем матче.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Но тут надо держать в уме тот факт, что играть против «Витязя» екатеринбуржцы умеют. Они выиграли не только единственный междусобойчик нынешнего сезона, но и три предыдущих матча.

В настоящий момент, конечно, «Автомобилист» находится отнюдь не в идеальной форме. Так, лазареты сейчас у всех набиты – конец регулярного сезона однако.

Можно легко предположить достаточно низовой матч. «Витязь» в целом играет от обороны, а уж на выезде тем более. «Автомобилист» с действующей серией из двух поражений подряд с шашками наголо вперёд не пойдёт. Поэтому, думаю, тотал не превысит 6,5, а по итогам матча гости в лице «Витязя» наберут минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 11.14.

Прогноз на матч «Питтсбург» — «Колорадо» с коэффициентом 4.70.

Быков: видимо, Гашеку часто шайбой в голову попадало.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — ЦСКА с коэффициентом 2.80.

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