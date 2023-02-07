«Салават Юлаев» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 7 февраля

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Салават Юлаев» — ЦСКА.



Ставка: ЦСКА не проиграет и ТМ 5.5 за 2.13.



«Салават» играет с армейцами два матча подряд – сперва в Москве, потом в Уфе. Но если для уфимцев это совсем подряд, то ЦСКА между этими играми успел повалять дурака с казахстанцами. Быть может, силёнок у красно-синих будет немного меньше, но вот с повышенной злобностью по причине домашнего поражения проблем не будет.



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У «юлаевцев» дела в последнее время складываются не очень. Настолько не очень, что клубок из дерущихся за восьмое место четырёх команд «с Камчатки» уже не кажется в таком отдалении, что на него можно совсем не обращать внимания. «Адмирал» тоже так думал, а теперь сам может стать участником этого самого клубка, как на Западе уже стал «Спартак».



То есть никто в предстоящем матче сдаваться не собирается. Плюс «Салават», продолжающий чудесную метаморфозу из гостевого клуба в домашний, уже проиграл два матча на выезде и всяко обязан вгрызаться в домашний результат. Уфимцам, конечно, есть где брать очки – впереди «Куньлунь» и «Витязь», но ведь только что ЦСКА напихал «юлаевцам» в Москве, и сердце жаждет вендетты.



Что из всего этого получается? Большого количества шайб не жду. Оба соперника по разным причинам будут играть в достаточно осторожный и осмотрительный хоккей. Поэтому тотал можно смело ставить ниже 5,5 и больше этим не заморачиваться. Что касается итогового результата, то предположу, что ЦСКА наберёт в Уфе минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время. Дать армейцам два очка рука не поднимается – «Салават» в последнее время играет дома более чем прилично», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 11.14.



Прогноз на матч «Питтсбург» — «Колорадо» с коэффициентом 4.70.



Быков: видимо, Гашеку часто шайбой в голову попадало.



Прогноз на матч «Салават Юлаев» — ЦСКА с коэффициентом 2.80.