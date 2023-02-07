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«Салернитана» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

«Салернитана» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на матч Серии А
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Серии А «Салернитана» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 1.97.

«Салернитана» после серии невзрачных результатов смогла в прошлом туре добыть три очка, обыграв на выезде «Лечче». Это помогло команде закрепиться в безопасном секторе таблицы, и попадание в зону вылета в обозримом будущем коллективу не грозит. Однако клуб остаётся уязвимым в обороне, пропустив больше остальных представителей чемпионата, и даже дома часто ошибается в защите, что приводит к крупным поражениям.

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Что касается «Ювентуса», то после снятия очков команда стала смотреться не лучшим образом и не может выиграть уже три тура кряду. «Старая синьора» всего на два очка опережает нынешнего противника и в случае очередного поражения потеряет ещё несколько позиций. Это однозначно активизирует игроков туринского клуба, которые имеют преимущество над оппонентом по всем параметрам.

На мой взгляд, в этой паре явным фаворитом является приезжий коллектив, и вряд ли стоит рассчитывать на сенсацию. «Салернитана» далека от оптимальных кондиций и неудачно выступает против грандов даже на своей арене. Да, «Ювентус» сейчас находится не в лучшем расположении духа, но команда не позволит себе халатно отнестись к данному противостоянию. Я считаю, что гости смогут спокойно взять три очка, принимая во внимание превосходство в классе и опыте», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 11.14.

Прогноз на матч «АЗ Алкмар» — «Утрехт» с коэффициентом 2.67.

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Прогноз на матч «Риу Аве» — «Спортинг» с коэффициентом 3.08.

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