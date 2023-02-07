«Металлург» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Магнитогорске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Металлург» — СКА.



Ставка: победа СКА в матче за 1.68.



«Кажется, в КХЛ найдено универсальное средство для выхода из игрового кризиса: надо уволить Дмитрия Рябыкина. В начале сезона его уволили из «Авангарда», и дела омичей, пытавшихся в тот момент пробить дно, сразу же пошли на поправку. Стоило уволить Рябыкина из «Магнитки», как она одержала первую победу за пять последних матчей, причём обыграла принципиального соперника. В общем, Рябыкин сейчас должен быть нарасхват, и ему будут предлагать любые деньги – но лишь для того, чтобы быстренько уволить после пары-тройки поражений.



Лучшие прогнозы на КХЛ.



Вот только есть большое подозрение, что даже увольнение Рябыкина не поможет «Магнитке» в матче со СКА. Даже с учётом того, что матч этот будет домашним. Потому что нынешние проблемы магнитогорцев кажутся более системными и серьёзными, нежели проблемы питерцев, дважды попавших под закусившийся «Локомотив». Нет, если «Магнитка» сыграет против СКА так, как играла первые три минуты против «Трактора», и сможет удержать этот темп и ритм до конца игры, то, понятное дело, уезжать питерцам из Магнитогорска без штанов. Но если даже с «Трактором», дышащим через два раза на третий, нормальной «Магнитки» хватает только на три минуты, то… думайте сами.



Предположу, что зрители получат средний по количеству заброшенных шайб матч. Или даже выше среднего, но не сильно – с тоталом, скажем, превышающим 5.5. А два очка в итоге любым способом наберёт СКА. Не в основное время, так после него. «Магнитка» продолжает неприятно удивлять», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 11.14.



Прогноз на матч «Питтсбург» — «Колорадо» с коэффициентом 4.70.



Быков: видимо, Гашеку часто шайбой в голову попадало.



Прогноз на матч «Салават Юлаев» — ЦСКА с коэффициентом 2.80.