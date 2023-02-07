Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Салернитана» — «Ювентус».
Ставка: ТБ 2.5 за 1.93.
«Салернитане» вылет пока не угрожает, но лучше не доводить до такого и продолжать набирать очки. В прошлом туре хозяева добыли первую зимнюю победу и смогли прервать череду неудач в матчах с грандами. «Салернитана» смотрится не особо, но стабильно забивает и не менее стабильно пропускает. Она пропустила больше всех в Серии А, а забила всего на пять меньше того же «Ювентуса».
Лучшие прогнозы на футбол.
Гости находятся в подвешенном состоянии и пока даже сами не знают, сколько очков им придётся отыгрывать. Некоторые букмекеры даже перестали принимать ставки на вылет «Ювентуса», что довольно неприятный звоночек. У подопечных Аллегри только один путь – побеждать по максимуму и надеяться на лучшее.
В том, чтобы обыграть «Салернитану», пусть даже на её поле, нет ничего сложного. При этом матч наверняка получится результативным. Аллегри не захочет наступать на те же грабли, что и в матче с «Монцей», и должен сыграть острее, пусть и без Милика. Тотал больше 2.5 за 1.93 тут не худший вариант.
Экспресс с коэффициентом 11.14.
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