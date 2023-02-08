«Марсель» — «ПСЖ»: эксперты назвали фаворита матча Кубка Франции

8 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Франции сезона-2022/2023. Путёвку в четвертьфинал разыграют «Марсель» и «ПСЖ». Встреча пройдёт на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Её начало запланировано на 23:10 мск. Прямой трансляции на легальных ресурсах на территории России не будет.
Лучшие прогнозы на футбол.
Эксперты считают гостей фаворитами этой встречи: на победу парижан можно поставить за 2.20. Победа провансальцев оценивается коэффициентом 3.28, а ничья в основное время матча идёт за 3.72.
Букмекеры не сомневаются, что матч будет результативным: тотал больше 2.5 идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 — за 2.29. Если обе команды забьют, то сыграет ставка с коэффициентом 1.56.
На проход «ПСЖ» в четвертьфинал Кубка Франции можно поставить с коэффициентом 1.68. Выход в следующую стадию турнира «Марселя» идёт за 2.24.
Экспресс с коэффициентом 8.05.
Прогноз на матч «Анже» — «Нант» с коэффициентом 2.80.
Дзюба и Смольников договорились о подписании контрактов с «Локомотивом».
Прогноз на матч «МЮ» — «Лидс» с коэффициентом 2.00.
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