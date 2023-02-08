«Манчестер Юнайтед» — «Лидс»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лидс».



Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 2.32.



«Манчестер Юнайтед» обыграл в прошлом туре «Кристал Пэлас» и сократил дистанцию до двух лидеров таблицы, воспользовавшись проигрышами «Арсенала» и «Манчестер Сити». Это явно придаст дополнительной мотивации «красным дьяволам», которые возродили интригу в борьбе за титул и вполне серьёзно рассчитывают навязать конкуренцию оппонентам. Команда отлично выглядит по всем линиям и набрала хороший темп, что делает её явным фаворитом предстоящей встречи.



Лучшие прогнозы на футбол.



Что касается «Лидса», то здесь нечем особо похвастать и клуб продолжает своё падение в таблице. До дна общего зачёта всего три очка, и с подобным качеством футбола коллектив рискует лишиться прописки в элите. Белые стараются играть прагматично, но не всегда успевают за быстрыми атаками соперников. Вряд ли гостям удастся навязать конкуренцию столь мотивированному и классному противнику.



На мой взгляд, в этой паре все предельно понятно и интриги ждать не стоит. У «Манчестер Юнайтед» стоит задача взять три балла, и клуб выйдет на поле заряженным на успех. «Лидс» сейчас далёк от своих идеальных кондиций, да и разница в классе и опыте между командами существенная. Я считаю, что манкунианцы без проблем расправятся с оппонентом, добыв крупную победу», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 8.05.



Прогноз на матч «Анже» — «Нант» с коэффициентом 2.80.



Дзюба и Смольников договорились о подписании контрактов с «Локомотивом».



Прогноз на матч «МЮ» — «Лидс» с коэффициентом 2.00.