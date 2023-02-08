«Аль-Ахли» — «Реал»: прогноз Егора Титова на матч клубного чемпионата мира

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Аль-Ахли» — «Реал» в полуфинале клубного чемпионата мира – 2023.



Ставка: ТМ 3 за 1.92.



«У «Реала» серьёзные игровые проблемы в последнее время. Результаты нестабильные. Отставание от «Барселоны» в чемпионате становится катастрофическим. Ко всему этому добавились ещё и сложности с составом. Выбыл Милитао. Про Куртуа и Бензема говорили, что они вернутся к клубному чемпионату мира, но этого не произошло. Пресса пишет, что они не полетели на игру с «Аль-Ахли». В выходные «Реал» проиграл «Мальорке». Быстро пропустили почти что случайный гол, а отыграться не вышло. Соперник знает толк в обороне – третий раз подряд дома выиграли 1:0. Асенсио даже пенальти не забил.



Лучшие прогнозы на футбол.



В общем, не в лучшем состоянии «Реал» едет на этот мини-турнир. Потери серьёзные. Игра в атаке особенно не клеится. Поэтому я лично не жду, что в полуфинале с «Аль-Ахли» будет какой-то разгром. Египетская команда не пропустила в четвертьфинале от представителя МЛС, не пропустила до этого от соперника из Океании, предстала достаточно организованной. «Реал» же не в той форме, чтобы забивать много. Да и вообще при Анчелотти Мадрид играет максимально прагматично.



Так что я ставлю на тотал меньше 3 мячей. И 1:0 может быть, или же 2:0. Не удивлюсь и ничьей 1:1», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 8.05.



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