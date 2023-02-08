«Аль-Ахли» — «Реал»: прогноз Ивана Млечного на игру клубного чемпионата мира

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист Иван Млечный дал прогноз на матч полуфинала клубного чемпионата мира, в котором сыграют «Аль-Ахли» и «Реал».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.06.



«Интереснейший матч нас ожидает в эту среду. Полуфинал клубного чемпионата мира, в котором встретятся египетский «Аль-Ахли» и испанский «Реал».



Лучшие прогнозы на футбол.



Мадридский «Реал» уже достаточно наворотил дел в испанском чемпионате. По сути, после последних нескольких матчей с чемпионом в Ла Лиге всё стало понятно. Конечно, имеется вероятность, что «Барселона» начнёт ошибаться и растеряет своё преимущество, но всё же верится в это с трудом. Понятное дело, что «Реал» не будет оставлять попыток догнать каталонцев, но всё же главный упор, скорее всего, придётся сделать на другие турниры. Клубный чемпионат мира как раз таки является подобным турниром. Мадридский «Реал» является клубом, который выигрывал этот турнир чаще любой другой команды, поэтому нельзя сказать, что подопечные Анчелотти будут относиться к играм в Марокко спустя рукава.



«Аль-Ахли» на данный момент является главной командой в Египте. Клуб не проигрывал с середины 2022 года и уверенно идёт на первой строчке в домашнем чемпионате. Понятное дело, что говорить о какой-то дико развитой конкуренции в Египте относительно Европы не приходится, но всё же команда попалась «Реалу» достаточно крепкая. Клуб много забивает, практически не пропускает, поэтому «сливочным» легко не будет.



Уверенно могу сказать, что не стоит ожидать массы голов от этой встречи. «Реал» едет в Марокко с большим количеством потерь. Бензема и Модрич остались в Испании, плюс много травмированных, Алаба ещё не готов. И все мы с вами знаем, как играет Анчелотти в такой ситуации. «Реал» будет строить свою игру исключительно от контроля мяча и качественной обороны и уже только потом думать про атаку. Точно такой же игры я ожидаю и от египтян. «Аль-Ахли» имеет хорошие шансы пройти «сливочных» с учётом всех потерь и проблем, поэтому на рожон раньше времени уж точно не полетят. Мой прогноз на эту встречу — тотал меньше 2.5», — сказал Млечный.



Экспресс с коэффициентом 8.05.



Прогноз на матч «Анже» — «Нант» с коэффициентом 2.80.



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Прогноз на матч «МЮ» — «Лидс» с коэффициентом 2.00.