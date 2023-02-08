«Рейнджерс» — «Ванкувер»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Ванкувер Кэнакс».
Ставка: победа «Рейнджерс» с форой (-1.5) за 2.05.
«Эти команды уже провели по одному матчу после паузы, вызванной звёздным шоу во Флориде. «Рейнджерс» в очень красивой игре победили дома «Калгари» (5:4 ОТ). Причём ворота нью-йоркцев защищал ветеран Ярослав Галак, то есть на матч с «Ванкувером» точно выйдет Игорь Шестёркин. А это очень большая разница. «Ванкувер» приехал в Ньюарк и потерпел там поражение от «Нью-Джерси» (4:5 ОТ). Счёт такой же, как у «Рейнджерс», но в зеркальном отображении.
Лучшие прогнозы на хоккей.
Если говорить о турнирной ситуации, то «Рейнджерс» идут третьими в столичном дивизионе, и мало сомнений, что команда не попадёт в плей-офф. А вот «Ванкувер» в плей-офф однозначно не попадает, потому что сейчас отстаёт от зоны плей-офф уже на 14 очков. То есть команда может играть легко, без комплекса проблем, с прицелом на следующий сезон.
При этом напомню, что «Ванкувер» по-прежнему не имеет травмированного основного голкипера Тэтчера Демко. А заменяющие его Коллин Делиа (89,3%) и Спенсер Мартин (87,5%) выглядят просто ужасно. В общем, победа «Рейнджерс» тут видна, и надо подумать, как нам повысить коэффициент…
Я бы в этом матче взял кэф 2.05 за то, что «Рейнджерс» победят с форой (-1.5), то есть с разницей от двух шайб», — сказал Лысенков.
Экспресс с коэффициентом 8.05.
Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Ванкувер» с коэффициентом 2.00.
Кучеров: Малкин определённо один из моих любимых хоккеистов.
Прогноз на матч «Даллас» — «Миннесота» с коэффициентом 2.90.
- 8 февраля 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:00
-
06:00
- 7 февраля 2023
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:00
-
13:45
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00