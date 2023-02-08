«Рейнджерс» — «Ванкувер»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Ванкувер Кэнакс».



Ставка: победа «Рейнджерс» с форой (-1.5) за 2.05.



«Эти команды уже провели по одному матчу после паузы, вызванной звёздным шоу во Флориде. «Рейнджерс» в очень красивой игре победили дома «Калгари» (5:4 ОТ). Причём ворота нью-йоркцев защищал ветеран Ярослав Галак, то есть на матч с «Ванкувером» точно выйдет Игорь Шестёркин. А это очень большая разница. «Ванкувер» приехал в Ньюарк и потерпел там поражение от «Нью-Джерси» (4:5 ОТ). Счёт такой же, как у «Рейнджерс», но в зеркальном отображении.



Лучшие прогнозы на хоккей.



Если говорить о турнирной ситуации, то «Рейнджерс» идут третьими в столичном дивизионе, и мало сомнений, что команда не попадёт в плей-офф. А вот «Ванкувер» в плей-офф однозначно не попадает, потому что сейчас отстаёт от зоны плей-офф уже на 14 очков. То есть команда может играть легко, без комплекса проблем, с прицелом на следующий сезон.



При этом напомню, что «Ванкувер» по-прежнему не имеет травмированного основного голкипера Тэтчера Демко. А заменяющие его Коллин Делиа (89,3%) и Спенсер Мартин (87,5%) выглядят просто ужасно. В общем, победа «Рейнджерс» тут видна, и надо подумать, как нам повысить коэффициент…



Я бы в этом матче взял кэф 2.05 за то, что «Рейнджерс» победят с форой (-1.5), то есть с разницей от двух шайб», — сказал Лысенков.



Экспресс с коэффициентом 8.05.



Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Ванкувер» с коэффициентом 2.00.



Кучеров: Малкин определённо один из моих любимых хоккеистов.



Прогноз на матч «Даллас» — «Миннесота» с коэффициентом 2.90.