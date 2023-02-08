Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка Франции «Лион» — «Лилль».



Ставка: «Лилль» не проиграет за 1.60.



В этом матче двух грандов французского футбола можно ожидать абсолютно любого игрового сценария. Обе команды в нынешнем сезоне далеки от своего лучшего образца, однако сейчас они начали добиваться стабильно положительного результата. Для «Лиона» предстоящая игра более принципиальна в турнирном плане, ведь ему будет сложно пробиться в еврокубки через чемпионат.



Лучшие прогнозы на футбол.



Команда Лорана Блана от первой пятёрки отстаёт уже на восемь очков, что требует почти трёх побед при постоянных осечках конкурентов. Конкуренты, однако, не дремлют, и шансы «львов» тают с каждым туром. Тем не менее сейчас хозяева в хорошей форме – в девяти предыдущих встречах у них всего два поражения. Кроме того, беспроигрышная серия равна четырём играм, в которых удалось добиться трёх побед. В то же время «Лиллю» есть что ответить сопернику, ведь подопечные Паулу Фонсеки также давно не знают горечи поражений.



На том же отрезке в девять последних матчей они проиграли только «Ницце». Стоит отметить, что команды радуют неплохой результативностью, забивая в среднем почти по два мяча. С учётом ещё и успешного выступления «догов» в Лионе в предыдущие годы можно предположить, что хотя бы в основное время гости не проиграют – на такой исход коэффициент 1.60.



Экспресс с коэффициентом 8.05.



Прогноз на матч «Анже» — «Нант» с коэффициентом 2.80.



Дзюба и Смольников договорились о подписании контрактов с «Локомотивом».



Прогноз на матч «МЮ» — «Лидс» с коэффициентом 2.00.