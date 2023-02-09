Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Автомобилист» — СКА: эксперты назвали шансы команд в матче КХЛ

«Автомобилист» — СКА: эксперты назвали шансы команд в матче КХЛ
Комментарии

9 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — СКА. Начало – в 17:00 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале KHL Prime.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.22. Победа екатеринбуржцев по итогам 60 минут оценивается в 3.16.

Букмекеры считают, что встреча «Автомобилист» — СКА не получится результативной: тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.76, а тотал больше 5.5 шайбы — за 2.30. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.25. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.30.

Экспресс с коэффициентом 9.28.

Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Адмирал» с коэффициентом 3.50.

Скаутов НХЛ заинтересовал защитник «Торпедо» Конюшков.

Прогноз на матч «Тампа» — «Колорадо» с коэффициентом 2.28.

«Автомобилист» — СКА. Ротенберг зря экспериментирует «Автомобилист» — СКА. Ротенберг зря экспериментирует
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023