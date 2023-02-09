«Металлург» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Металлург» — «Витязь».



Ставка: победа «Металлурга» за 1.82.



«Тихо и почти незаметно, но «Магнитка» всё-таки выходит из комы. Пока на весь матч её всё-таки не хватает, что подтвердил предыдущий тур и то, как уральцы спасались от СКА в третьем периоде. Но наконец-то что-то путное стало получаться в атаке, да и оборона уже выглядит не столь ужасно. Но с физикой к плей-офф что-то нужно делать.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В принципе, «Витязь», конечно же, не СКА, но, с другой стороны, в чём-то он даже хуже СКА, потому что на питерцев Воробьёву свою команду не нужно было мотивировать, а на «Витязь» придётся, и ещё не факт, что получится. Но после целой череды хороших матчей подмосковная команда была сама не своя в Екатеринбурге, и теперь непонятно, что от неё ждать в Магнитогорске. Особенно в третьем периоде, в котором «Магнитка» подсаживается.



Предположу, что и тренерский штаб «металлургов» всё это прекрасно осознаёт и постарается за два периода создать приличный голевой задел. Предположу, что и в тренерском штабе «Витязя» тоже всё прекрасно понимают и постараются не дать хозяевам возможности такой задел создать. Всё это вместе даёт нам достаточно упорный и не слишком богатый на заброшенные шайбы матч с тоталом, не превышающим 6.5.



А по итогам этого матча, предположу, «Магнитка» все-таки наберёт два очка. И даже сделает это в основное время, хоть и с минимальным преимуществом в счёте. А может быть, и не совсем минимальным», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 9.28.



Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Адмирал» с коэффициентом 3.50.



Скаутов НХЛ заинтересовал защитник «Торпедо» Конюшков.



Прогноз на матч «Тампа» — «Колорадо» с коэффициентом 2.28.