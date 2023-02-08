Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты оценили шансы Артёма Дзюбы забить за «Локомотив» больше двух голов

Эксперты оценили шансы Артёма Дзюбы забить за «Локомотив» больше двух голов
Комментарии

Нападающий Артём Дзюба перешёл в «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба красно-зелёных. Вместе с форвардом стан железнодорожников пополнил защитник Игорь Смольников. Ранее футболисты вместе выступали за «Зенит».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дзюба подписал контракт с московской командой до конца сезона. Ранее сообщалось, что нападающий подпишет договор с «Локомотивом» и будет получать по контракту 2,5 млн рублей.

Эксперты уже оценили перспективы Дзюбы в «Локомотиве» на оставшуюся часть сезона. Они уверены, что Артём забьёт не меньше трёх голов. Поставить на индивидуальный тотал Дзюбы больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00.

Напомним, последним клубом Артёма Дзюбы был «Адана Демирспор», откуда форвард ушёл на правах свободного агента, разорвав контракт. Первую часть сезона-2022/2023 Игорь Смольников провёл, защищая цвета московского «Торпедо».

Экспресс с коэффициентом 5.54.

Агент Дзюбы получит за переход форварда в «Локомотив» 7 млн рублей.

Дзюба прокомментировал переход в «Локомотив».

Дюрица: Дзюба может добавить «Локомотиву» эмоций.

«Локомотив» объявил о подписании контрактов с Дзюбой и Смольниковым.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023