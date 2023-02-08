Эксперты оценили шансы Артёма Дзюбы забить за «Локомотив» больше двух голов

Нападающий Артём Дзюба перешёл в «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба красно-зелёных. Вместе с форвардом стан железнодорожников пополнил защитник Игорь Смольников. Ранее футболисты вместе выступали за «Зенит».
Дзюба подписал контракт с московской командой до конца сезона. Ранее сообщалось, что нападающий подпишет договор с «Локомотивом» и будет получать по контракту 2,5 млн рублей.
Эксперты уже оценили перспективы Дзюбы в «Локомотиве» на оставшуюся часть сезона. Они уверены, что Артём забьёт не меньше трёх голов. Поставить на индивидуальный тотал Дзюбы больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00.
Напомним, последним клубом Артёма Дзюбы был «Адана Демирспор», откуда форвард ушёл на правах свободного агента, разорвав контракт. Первую часть сезона-2022/2023 Игорь Смольников провёл, защищая цвета московского «Торпедо».
Экспресс с коэффициентом 5.54.
Агент Дзюбы получит за переход форварда в «Локомотив» 7 млн рублей.
Дзюба прокомментировал переход в «Локомотив».
Дюрица: Дзюба может добавить «Локомотиву» эмоций.
«Локомотив» объявил о подписании контрактов с Дзюбой и Смольниковым.
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