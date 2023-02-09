«Аль-Ахли» — «Реал»: результат матча клубного чемпионата мира, как сыграли, какой счёт

8 февраля завершился полуфинальный матч клубного чемпионата мира, в котором мадридский «Реал» играл с египетским «Аль-Ахли». Команды встретились на арене «Принц Мула Абдулла» в Рабате, Марокко.
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Почти всю первую половину встречи ни одна из команд не имела явного преимущества. Но на 42-й минуте игра кардинально изменилась, когда нападающий «Реала» Винисиус после паса из глубины смог одним движением обыграть защитника, после чего вышел на свободный простор к воротам и мастерски перебросил голкипера Мохамеда Эль-Шенави.
На 47-й минуте мадридцы забили ещё один гол: в результате опасной контратаки Родриго наносил удар по воротам, но голкипер смог его парировать. На добивании оказался Федерико Вальверде, который смог точно пробить по пустым воротам.
На 65-й минуте в ворота «Реала» был назначен 11-метровый удар. К «точке» подошёл Али Малул, который переиграл Андрея Лунина. На 87-й минуте арбитр после проверки фола в штрафной «Аль-Ахли» назначил пенальти в пользу «сливочных», но Лука Модрич не смог его реализовать.
На 90+2-й минуте после красивой комбинации Родриго забил ещё один мяч, укрепив преимущество своей команды. На 90+8-й минуте полузащитник мадридцев Серхио Аррибас установил итоговый счёт 4:1 в пользу «Реала» — «сливочные» вышли в финал клубного чемпионата мира.
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