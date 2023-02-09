«Автомобилист» — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ, прямая трансляция

9 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — СКА. Начало – в 17:00 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале KHL Prime.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.22. Победа екатеринбуржцев по итогам 60 минут оценивается в 3.16.
Букмекеры считают, что встреча «Автомобилист» — СКА не получится результативной: тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.76, а тотал больше 5.5 шайбы — за 2.30. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.25. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.30.
Экспресс с коэффициентом 9.28.
Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Адмирал» с коэффициентом 3.50.
Скаутов НХЛ заинтересовал защитник «Торпедо» Конюшков.
Прогноз на матч «Тампа» — «Колорадо» с коэффициентом 2.28.
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