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«Авангард» — ЦСКА: смотреть онлайн игру КХЛ, прямая трансляция

«Авангард» — ЦСКА: смотреть онлайн игру КХЛ, прямая трансляция
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9 февраля состоится матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» – ЦСКА. Начало – в 16:30 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех «Авангарда» оценивается в 2.56. На ничью дают коэффициент 3.84.

Букмекеры считают, что матч «Авангард» – ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.84.

Экспресс с коэффициентом 9.28.

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