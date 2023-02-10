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«Спартак» — «Сочи»: эксперты назвали фаворита матча Зимнего кубка РПЛ

«Спартак» — «Сочи»: эксперты назвали фаворита матча Зимнего кубка РПЛ
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10 февраля состоится матч Зимнего кубка РПЛ «Спартак» — «Сочи». Начало игры — в 19:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех сочинцев оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.70.

Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Экспресс с коэффициентом 10.24.

Прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» с коэффициентом 2.55.

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Прогноз на матч «Милан» — «Торино» с коэффициентом 3.20.

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