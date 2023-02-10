«Милан» — «Торино»: эксперты назвали шансы команд в матче Серии А

10 февраля состоится матч 22-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Торино». Начало – в 22:45 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех туринцев оценивается аналитиками в 4.45. Поставить на ничью предлагают за 3.62.
Букмекеры не верят, что матч «Милан» – «Торино» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.
Экспресс с коэффициентом 10.24.
Прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» с коэффициентом 2.55.
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Прогноз на матч «Милан» — «Торино» с коэффициентом 3.20.
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