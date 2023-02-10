«Спартак» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на матч Зимнего кубка РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» в 3-м туре Winline Зимнего кубка РПЛ.
Ставка: победа «Спартака» за 1.89.
«Обе команды ярко сыграли во 2-м туре. И «Сочи», и «Спартак» одержали крупные победы. Сочинцы здорово и вовремя включали прессинг, заставляли ошибаться соперников. Это принесло свои плоды. «Спартак» просто был лучше на протяжении всей встречи, чем «Краснодар», замены не оказали негативного влияния на игру. Всё было достаточно ровно. Игра команды понравилась.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Думаю, в этом матче тоже нужно ставить на спартаковцев. Все-таки Бердыев только пришёл в «Сочи», команда некоторое время будет подвержена перепадам, вряд ли сможет действовать стабильно от матча к матчу. К тому же, на мой взгляд, сочинцам нужно укреплять состав, скамейка пока что достаточно скудная, да и в старте нужны сильные новички. «Спартак» уже знает требования Абаскаля, понимает, чего ждать. И видно, что с «Краснодаром» уже играли в удовольствие. Наверное, нагрузки начинают падать, команде стало проще.
Поэтому мой прогноз – чистая победа «Спартака». По составу он выглядит солиднее, и на скамейке выбор гораздо интереснее», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 10.24.
Прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» с коэффициентом 2.55.
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Прогноз на матч «Милан» — «Торино» с коэффициентом 3.20.
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