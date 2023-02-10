«Милан» — «Торино»: прогноз Эльвина Керимова на матч Серии А

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 22-го тура Серии А «Милан» — «Торино».



Ставка: победа «Милана» и ТБ 1.5 за 2.15.



«Милан» находится в настоящей психологической яме. Команда проигрывает один матч за другим. Причём проигрывает в одну калитку: и по игре, и по счёту. Недавно уступил в дерби «Интеру». «Милан» очень плохо играл. Соперник доминировал и не давал «Милану» даже перейти на чужую половину поля.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Милан» уже за пределами Лиги чемпионов, но отставание ещё не очень большое, и всё ещё можно исправить. Просто по игре не совсем понятно, что происходит с командой. Она постоянно проваливается в прессинге, у неё ничего не получается в атаке.



«Торино» как раз тот клуб, который выбил «Милан» из Кубка Италии в январе. В последнем туре одержал победу. «Торино», кстати, не так далеко от «Милана». У «Торино» очень неплохой состав, но пробиться в еврокубки будет сложно. Тем не менее несколько достойных матчей туринцы уже провели в 2023 году.



Однако для «Милана» матч с «Торино» — это возможность выйти из кризиса, такой себе переломный момент. Пора уже миланской команде победить. Четыре тура без побед — это много. Команда Пиоли уже должна сыграть за тренера и показать характер, поэтому возьму на этот матч победу «Милана» и ТБ (1.5). В победу со счётом 1:0 не очень верю, может и пропустить, но в итоге должна быть победа», — сказал Керимов.



Экспресс с коэффициентом 10.24.



Прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» с коэффициентом 2.55.



Капитан «Арсенала» Эдегор: Слуцкий был потрясающим, он верил в меня.



Прогноз на матч «Милан» — «Торино» с коэффициентом 3.20.