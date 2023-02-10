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«Милан» — «Торино»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

«Милан» — «Торино»: ставка Александра Мостового на игру Серии А
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Серии А «Милан» — «Торино».

Ставка: победа «Милана» за 1.82.

«Милан» продолжает выдавать невзрачные результаты в чемпионате и падает всё ниже в таблице. Коллектив не выиграл ни разу в пяти прошлых турах и уступил в предыдущих трёх, что явно не добавляет позитива руководству и болельщикам. «Россонери» однозначно попытаются прервать череду неудач в ближайшем матче, и у них есть неплохая возможность для этого, учитывая статистику домашних встреч с туринцами.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается самого «Торино», то клуб следует прямиком за миланцами в таблице, но отрыв пока ещё довольно весомый и составляет восемь баллов. Команда прибавила на зимнем отрезке сезона и взяла семь очков в трёх прошлых турах. Однако теперь ей предстоит столкнуться с неудобным соперником и добиться успеха на «Сан-Сиро» будет очень непросто.

«Милан» уже устал терять очки и явно намерен положить конец подобной серии неудач. В родных стенах клуб хорошо играет против туринцев и постарается вновь выиграть. Да, «Торино» однозначно навяжет свои условия в отдельных эпизодах, но я считаю, что «россонери» добьются успеха, имея высокую мотивацию и преимущество по всем параметрам», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 10.24.

Прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» с коэффициентом 2.55.

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Прогноз на матч «Милан» — «Торино» с коэффициентом 3.20.

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