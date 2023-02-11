«Реал» – «Аль-Хиляль»: прогноз Василия Уткина на финал клубного ЧМ

Известный журналист и ведущий Василий Уткин дал прогноз на матч «Реал» Мадрид – «Аль-Хиляль».
Ставка: «Реал» выиграет в обоих таймах за 2.70.
«При выборе ставки лучше обратить внимание на статистику предыдущих игр «Реала» с зарубежными клубами. «Сливочные» разгромили шотландский «Селтик» (5:1) в Лиге чемпионов, причём оказались сильнее как в первом, так и во втором тайме.
Матч с «Аль-Ахли» (4:1) прошёл почти по тому же сценарию. Единственным отличием стало то, что «сливочные» забили на гол меньше. Если встреча с «Аль-Хилялем» в финале не станет богатой на голы, то «Реал» с большой вероятностью добудет победу в обоих таймах. Всё-таки даже с учётом сенсационной победы саудовской команды в полуфинале уровень её существенно ниже в сравнении с «Реалом».
Экспресс с коэффициентом 9.51.
Александр Елагин сделал прогноз на матч «Вест Хэм» — «Челси».
Гвардиола обвинил команды АПЛ в сговоре против «Манчестер Сити».
Галтье заявил, что Месси восстановится к матчу с «Баварией».
Головин начал вести переговоры с «Монако» о продлении контракта.
- 11 февраля 2023
-
08:15
-
08:00
- 10 февраля 2023
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
- 9 февраля 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
06:00
- 8 февраля 2023
-
22:30
-
19:00