«Реал» – «Аль-Хиляль»: прогноз Василия Уткина на финал клубного ЧМ

Известный журналист и ведущий Василий Уткин дал прогноз на матч «Реал» Мадрид – «Аль-Хиляль».

Ставка: «Реал» выиграет в обоих таймах за 2.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«При выборе ставки лучше обратить внимание на статистику предыдущих игр «Реала» с зарубежными клубами. «Сливочные» разгромили шотландский «Селтик» (5:1) в Лиге чемпионов, причём оказались сильнее как в первом, так и во втором тайме.

Матч с «Аль-Ахли» (4:1) прошёл почти по тому же сценарию. Единственным отличием стало то, что «сливочные» забили на гол меньше. Если встреча с «Аль-Хилялем» в финале не станет богатой на голы, то «Реал» с большой вероятностью добудет победу в обоих таймах. Всё-таки даже с учётом сенсационной победы саудовской команды в полуфинале уровень её существенно ниже в сравнении с «Реалом».

Экспресс с коэффициентом 9.51.

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