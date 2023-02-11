«Авангард» — СКА: прогноз Артёма Батрака на матч КХЛ

Экс-хоккеист московского «Спартака», обладатель Кубка Харламова Артём Батрак сделал ставку на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — СКА.
Ставка: индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 шайбы за 2.13.
«У «Авангарда» ситуация, пожалуй, хуже, чем у СКА, но здесь есть несколько нюансов. У СКА есть серьёзная неопределённость с вратарями. Кроме того, команда Ротенберга взяла и оставила Гусева в Питере. То есть там есть свои внутренние проблемы.
Почему «Авангард» начал уступать в последних матчах? Мне кажется, что команда подсела физически. Выезд на Дальний Восток сказался, но основная проблема — «Авангард» перестал забивать. В последних матчах «Авангард» забивает два гола, а порой и меньше — это всё очень странно.
За день до матча прошла большая пресс-конференция, которую провёл глава «Авангарда». Это событие немного добавляет тонуса команде.
Мне кажется, что пора закончиться серии «Авангарда» по части низовых матчей. Я не говорю о серии побед или поражений, но «Авангард» должен наконец-то забить больше 2.5 шайбы.
Лидеры «Авангарда» наконец-то должны начать забивать. Это вполне может случиться в матче со СКА, у которого есть сложности по игре в обороне и с вратарями».
Экспресс с коэффициентом 9.51.
Где покажут матч «Авангард» — СКА".
Тарасенко прокомментировал переход в «Рейнджерс».
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Тарасенко тренируется в «Рейнджерс» в одном звене с Панариным.
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