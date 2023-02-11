«Ростов» — «Краснодар»: во сколько начало матча, по какому каналу покажут, прогнозы

11 февраля состоится матч 3-го тура Зимнего кубка РПЛ «Ростов» – «Краснодар». Начало – в 20:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех ростовчан оценивается аналитиками в 2.79. На ничью предлагают поставить за 3.56.

Букмекеры считают, что матч «Ростов» – «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.07.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Экспресс с коэффициентом 9.51.

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