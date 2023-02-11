«Лацио» — «Аталанта»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Серии А «Лацио» — «Аталанта».

Ставка: ничья за 3.62.

«Лацио» продолжает приятно радовать стабильными выступлениями и чередой успехов в чемпионате. Команда уже выбралась на четвёртое место, воспользовавшись осечкой в прошлом туре нынешнего соперника. Теперь римлянам предстоит закрепиться в зоне Лиги чемпионов, однако осуществить это на практике будет очень непросто, учитывая, что и бергамаски прибудут за очками в столицу.

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Что касается самой «Аталанты», то до прошлого тура клуб показывал признаки выхода на свой привычно высокий уровень. Однако поражение от «Сассуоло» прервало приличный темп «богини» и лишило её места в топ-4 общего зачёта. Выезд в Рим клубу предстоит непростой, ведь проигрыш прямому конкуренту значительно увеличит расстояние между командами. Это должно поднять мотивацию представителей Бергамо, да и пять последних приездов в Вечный город завершались для них удачно.

На мой взгляд, в этой паре встретятся равные на данный момент клубы, и борьба предстоит серьёзная. И те и другие претендуют на заветное место в зоне Лиги чемпионов и отдадут все силы для набора очков. «Лацио» имеет преимущество в виде своего поля и поддержки трибун, однако встречи с «Аталантой» всегда складываются непросто для римлян даже дома.

Они не выигрывают у соперника уже шесть лет на своей арене, и я считаю, что очередное свидание команд не выявит победителя, как и в прошлом матче на «Олимпико». Мой прогноз — ничья за коэффициент 3.62».

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