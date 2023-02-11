«Вест Хэм» — «Челси»: во сколько начало матча АПЛ, коэффициенты, кто фаворит

11 февраля состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» — «Челси». Начало игры — в 15:30 мск.
Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют «молотобойцев»: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Победа «Вест Хэма» оценена в 3.30. Заключить пари на ничью предлагается за 3.50.
Букмекеры считают, что встреча «Вест Хэм» — «Челси» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.74.
Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.93. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.87.
Экспресс с коэффициентом 9.51.
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Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Челси» с коэффициентом 4.10.
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