«Вест Хэм» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предложил свой прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вест Хэм» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 2.27.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Вест Хэм» и «Челси» встретятся в 23-м туре чемпионата Англии. Судя по расположению соперников в таблице, тут особой интриги не должно быть. Хотя я не думаю, что «молотобойцев» сейчас так просто можно обыграть.

Собственно, увезти три очка в матче с командой Дэвида Мойеса в последнем туре пытался «Ньюкасл», идущий в топ-4 АПЛ. Однако «сорокам» не удалось победить соперника, стоящего на грани зоны вылета — 1:1. До этого «Вест Хэм» и вовсе смог обыграть «Эвертон» (2:0), прервав серию без викторий.

«Челси» «погремел» в это трансферное окно. Много качественных и хороших игроков закупили синие. Однако пока что результата команде Грэма Поттера эти покупки не принесли. «Аристократы» сыграли вничью в двух последних матчах. Кроме «Ливерпуля» (0:0), клуб не смог обыграть «Фулхэм» — 0:0. В таблице «Челси» всё ещё стоит низко для своего уровня — на девятой строчке.

Нужно не забывать, что это дерби — две команды из Лондона сразятся за три очка. У «Челси» есть ещё дополнительная мотивация показать, что столь большие траты в январе были не зря. «Вест Хэму» сейчас всё-таки не по силам оказывать сопротивление синим. Ждём победы гостей в этом матче».

Экспресс с коэффициентом 9.51.

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