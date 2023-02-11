«Авангард» — СКА: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн бесплатно, трансляция

11 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — СКА. Начало – в 14:00 мск.
Встречу в прямом эфире покажут на телеканале KHL Prime.
Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.36. Победа омичей по итогам 60 минут оценивается в 2.87.
Букмекеры считают, что встреча «Авангард» — СКА получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 2.36, а тотал больше 4.5 шайбы — за 1.72. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.33.
Заключить пари на то, что победитель определится в серии послематчевых буллитов, можно с коэффициентом 8.20.
Экспресс с коэффициентом 9.51.
Прогноз на матч «Авангард» — СКА с коэффициентом 4.20.
Кучеров установил рекорд «Тампы».
Прогноз на матч «Бостон» — «Вашингтон» с коэффициентом 3.04.
Василевский: мне всё равно на личную статистику, главное — победа.
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