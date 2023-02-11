«Авангард» — СКА: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн бесплатно, трансляция

11 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — СКА. Начало – в 14:00 мск.

Встречу в прямом эфире покажут на телеканале KHL Prime.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.36. Победа омичей по итогам 60 минут оценивается в 2.87.

Букмекеры считают, что встреча «Авангард» — СКА получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 2.36, а тотал больше 4.5 шайбы — за 1.72. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.33.

Заключить пари на то, что победитель определится в серии послематчевых буллитов, можно с коэффициентом 8.20.

Экспресс с коэффициентом 9.51.

Прогноз на матч «Авангард» — СКА с коэффициентом 4.20.

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Прогноз на матч «Бостон» — «Вашингтон» с коэффициентом 3.04.

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