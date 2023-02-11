«Вест Хэм» — «Челси»: прогноз Александра Елагина на дерби в Лондоне

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Челси».

Ставка: обе забьют за 1.92.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Это будет вторая игра соперников в нынешнем чемпионате. 3 сентября «Челси» добился домашней волевой победы со счётом 2:1. После перерыва на чемпионат мира синие провели семь матчей — две победы, три ничьих и два поражения. Три последних матча АПЛ «аристократы» провели, ни разу не пропустив. Это особенно отрадно для их болельщиков.

Владельцы «Челси» в январское трансферное окно потратили на восьмерых новичков огромные деньги. Теперь за них выступают чемпион мира Энцо Фернандес и Михаил Мудрик из донецкого «Шахтёра». Клуб надеется, что новички помогут им пробиться в Лигу чемпионов, но пока они отстают от четвёртого места на 10 очков.

«Вест Хэм» после перерыва провел шесть матчей в АПЛ и выиграл в них только однажды. Обладая очень неплохим составом в атаке, «Вест Хэм» забил всего 18 голов. По этому показателю «молотобойцы» находятся в пятёрке худших в АПЛ. Однако последний их матч с «Ньюкаслом» дал надежду и болельщикам, и руководству.

«Вест Хэм» ушёл от поражения и мог выиграть. Поэтому забить «Челси» ему по силам».

Экспресс с коэффициентом 9.51.

Прогноз на матч «Ростов» — «Краснодар» с коэффициентом 3.60.

Прогноз на матч «Монако» — «ПСЖ» с коэффициентом 3.00.

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