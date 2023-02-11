«Валенсия» — «Атлетик»: ставка Константина Генича на матч 21-го тура Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» – «Атлетик» Бильбао в 21-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: тотал второго тайма больше первого за 2.11.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«Недавно команды играли друг с другом в Кубке Испании: «баски» выиграли со счётом 3:1, показав очень содержательный и хороший футбол. У «Валенсии» уже поменялся тренер – ушёл Дженнаро Гаттузо. Ещё при нём «Валенсия» проиграла «Атлетику». Вечно исполняющий обязанности главного тренера Воро пока ситуацию исправить не сумел.

У «Валенсии» очень неприятная серия без побед, она слегка подавлена. «Валенсия» уже на границе с зоной вылета. 17-е место занимают валенсийцы.

«Атлетик» в последнем туре одержал долгожданную победу, первую в 2023 году в чемпионате. Крупно обыграли «Кадис» — 4:1.

Здесь, учитывая положение «Валенсии», её последние матчи, с «Реалом» и «Жироной», когда в первом тайме смотрелись неплохо, а во втором сдавали и пропускали мячи, которые приносили поражения, думаю, первый тайм будет аккуратным и сдержанным. «Атлетик» умеет терпеть. Если и будут результативные события в этой встрече, то, скорее всего, во втором тайме.

Мой прогноз – второй тайм результативнее первого за 2.11. В последних матчах «Валенсии» этот вариант часто доезжает».

Экспресс с коэффициентом 9.51.

Прогноз на матч «Монако» — «ПСЖ» с коэффициентом 3.00.

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Прогноз на матч «Ростов» — «Краснодар» с коэффициентом 3.60.