«Торпедо» — «Спартак»: где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча КХЛ

11 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Спартак». Начало встречи — в 17:00 мск.
В прямом эфире встречу покажут на телеканале KHL Prime.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 1.86. На победу москвичей эксперты предлагают коэффициент 3.90.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Торпедо» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.36.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.
Экспресс с коэффициентом 9.51.
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Прогноз на матч «Бостон» — «Вашингтон» с коэффициентом 3.04.
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