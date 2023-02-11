«Бавария» — «Бохум»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

Чемпион Европы в составе России U17, экс-футболист «Зенита», «Амкара» и «Томи», звезда «Амкала» и комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч 20-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Бохум».
Ставка 1: победа «Баварии» всухую за 1.88.
Ставка 2: индивидуальный тотал «Баварии» больше 3.5 мяча за 2.13.
Лучшие прогнозы на Бундеслигу.
«Я говорил, что «Бавария» будет набирать обороты. Игра «Баварии» на голову выше всех. «Бохум» борется за выживание, но в последнем туре одержал прекрасную победу 5:2.
Я уверен, что в этом матче «Бавария» дома точно не пропустит и забьёт больше 3.5 мяча. Ситуация в турнирной таблице очень плотная, поэтому терять очки нельзя, это будет мотивировать мюнхенцев».
Экспресс с коэффициентом 9.51.
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Прогноз на матч «Монако» — «ПСЖ» с коэффициентом 3.00.
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