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«Монако» — «ПСЖ»: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн, прямой эфир

«Монако» — «ПСЖ»: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн, прямой эфир
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11 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Франции «Монако» — «ПСЖ». Начало игры — в 19:00 мск.

На территории России встречу не покажут.

Лучшие прогнозы на Лигу 1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Успех монегасков оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Букмекеры считают, что матч «Монако» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Экспресс с коэффициентом 9.51.

Прогноз Василия Уткина на матч «Реал» — «Аль-Хиляль».

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Прогноз на матч «Ростов» — «Краснодар» с коэффициентом 3.60.

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