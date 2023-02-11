«Реал» — «Аль-Хиляль»: прогноз Егора Титова на матч клубного чемпионата мира

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал» — «Аль-Хиляль» в финале клубного чемпионата мира.

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 мяча за 1.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Финал клубного чемпионата мира. Форма «Реала» вызывала вопросы перед полуфиналом. Казалось, что снова могут возникнуть проблемы, как и в чемпионате Испании, но ничего подобного не произошло. Даже без некоторых топовых игроков, того же Бензема, «Аль-Ахли» разгромили без особых сложностей.

Хороший матч провели все футболисты, отправленные в группу атаки, это и Винисиус, и Родриго, и Вальверде. Каждый из них забил. Думаю, «Реал» снова почувствовал уверенность и в финале он разберётся. К таким матчам Мадрид умеет подходить в хорошем состоянии.

«Аль-Хиляль» удивил своей победой над «Фламенго», но если посмотреть на состав команды из Саудовской Аравии, то там немало знакомых имён, и не только среди саудовцев, которые хорошо показали себя на чемпионате мира. Там квалифицированные футболисты.

Но всё-таки уровень «Аль-Хиляля» заметно ниже, чем у мадридского «Реала». При этом клуб из Саудовской Аравии не будет всей командой обороняться, там собраны ребята-игровики, которые сами будут стараться что-то создать, забить. У «Реала» будет достаточно простора. Я поставлю на победу мадридцев через тотал больше 2.5 мяча».

Экспресс с коэффициентом 9.51.

Эбуэ: помню покер Аршавина «Ливерпулю».

Прогноз на матч «Ростов» — «Краснодар» с коэффициентом 3.60.

Прогноз Василия Уткина на матч «Реал» — «Аль-Хиляль».

Пареха: очень непривычно, что российских клубов нет в еврокубках.