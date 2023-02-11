«Лацио» — «Аталанта»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лацио» – «Аталанта» в 22-м туре итальянской Серии А сезона-2022/2023.

Ставка: «Лацио» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.81.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Очень жаркая борьба в итальянском чемпионате за места в топ-4. Все хотят в Лигу чемпионов, потому что это большие деньги. Итальянские клубы не так избалованы финансами, как английские, поэтому для них еврокубки очень важны.

Понятно, что «Наполи» уже вряд ли кто-то помешает выиграть чемпионат, а вот на места со второго по четвёртое претендуют пять команд. Среди них и «Лацио» с «Аталантой». И это ещё «Ювентус» отцепили от борьбы. Пока «Лацио» — пятый, «Аталанта» — шестая, но между ними всего одно очко. Римляне отстают ещё на одно очко от земляков – «Ромы». Очень всё плотно.

Все понимают важность встречи, поэтому не думаю, что нас ждёт яркая встреча. Результат превыше всего. К тому же «Лацио» в этом сезоне очень мало пропускает – лишь 17 мячей в 21 матче. Меньше только у «Наполи».

В чемпионате с начала января не проигрывали римляне, а дома ещё дольше. Думаю, и сейчас они не уступят, тем более «Аталанта» забуксовала, дважды подряд проиграла по 0:1. Моя ставка – «Лацио» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча».

Экспресс с коэффициентом 10.07.

Дзюба: в Турции понял, что русская земля — это моё.

Сборная России вышла в финал Кубка Легенд.

Пареха: очень непривычно, что российских клубов нет в еврокубках.

Прогноз Василия Уткина на матч «Реал» — «Аль-Хиляль».